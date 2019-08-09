TEM Otoyolu'nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
12 dakika önce
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu
'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar iş çıkışının yaklaşmasıyla Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan TEM bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. İSTOÇ'tan başlayan trafik, Mahmutbey
kavşağına kadar devam etti. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
(İHA)
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