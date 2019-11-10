Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı

6 saat önce

Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı, System.String[]

Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Otobüsün yanma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.


TEM Otoyolu Ataşehir- Kadıköy yönü Bostancı sapağında bir halk otobüsü alev aldı. 07.00 sıralarında meydana gelen olayda şoför otobüsün yandığını fark etti. Otobüsün sürücüsü aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan halk otobüsünü güçlükle söndürdü. Otobüsün yandığı esnada araçta yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Alev alan otobüs kül olurken, TEM Kadıköy yönünde trafik oluştu. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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