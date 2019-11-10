Son Dakika Haberleri: - TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı
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- TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı

7 saat önce

- TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandıİSTANBUL - Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı.

- TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Otobüsün yanma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Ataşehir- Kadıköy yönü Bostancı sapağında bir halk otobüsü alev aldı. 07. 00 sıralarında meydana gelen olayda şoför otobüsün yandığını fark etti. Otobüsün sürücüsü aracını sağ çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan halk otobüsünü güçlükle söndürdü. Otobüsün yandığı esnada araçta yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Alev alan otobüs kül olurken TEM Kadıköy yönünde trafik oluştu.

- TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı

TEM Otoyolu, Ataşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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