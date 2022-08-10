TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

10.08.2022 17:53
TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, P. K.'nin kullandığı 16 CLS 15 plakalı araç, Seyrantepe mevkisinde Satı Çelik'in kontrolündeki 34 TR 6014 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden düşen Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada bir vatandaş, kaza sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüde, yerde bilinci kapalı yatan Satı Çelik'e yoldan geçen bir kadın tarafından kalp masajı yapılması yer alıyor.

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:54:24. #1.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement