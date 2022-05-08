TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU

08.05.2022 12:11

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçta bulunanlar yangını söndürmeye çalışırken, diğer araç sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle yardım etti.

Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Tezcan yönetimindeki 34 EVJ 335 plakalı otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Aracını emniyet şeridine geçerek duran sürücü Tezcan, çıkmak isterken kapının kolu kırıldı. Kıs süre sonra hem sürücü ve hem de iki yolcu araçtan çıkmayı başardı. Araç sürücüsü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat, başarılı olamadı. Yangını gören diğer sürücüler de ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Tezcan, "Duman çıkmaya başladı arabadan, durduk. Araba alev almaya başladı. Sonra kapı kolu kırıldı açamadık. Sonra kapıyı açtılar. Arkadaşlarımız yardımsever, Allah razı olsun" dedi.

TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU
TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU
TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU
TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU
TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU
TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANDI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMA KOŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement