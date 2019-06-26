Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü
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TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdullah Elcedan'a (23), plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdullah Elcedan'a (23), plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, kazanın ardından TEM Otoyolu'nda seyreden çok sayıda aracın üzerinden geçtiği Elcedan, feci şekilde can verdi.
Kaza saat 22.00 sıralarında Körfez Şirinyalı Mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla, Otoyol Kuzey şeridinde bir kişinin yolda yattığı bildirildi. Şirinyalı mevkiinde belirtilen bölgeye giden polisler, parçalanmış halde erkek cesedi ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu düşen kişinin üzerinden çok sayıda aracın geçtiği tesbit edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu Abdullah Elcedan olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlığı'na götürüldü. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Kocaeli, Körfez, Suriye, TEM Otoyolu, Güncel
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