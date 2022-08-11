Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan yayanın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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