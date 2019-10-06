Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı

22 dakika önce

TEM Otoyolu'nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi.

TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu'nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 06: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BAP 150 plakalı midibüs sürücüsü, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü
Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti Tem Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 08:31:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]