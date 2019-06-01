TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi! Kazada ölen ya da yaralanan olmadı
26 dakika önce
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki servis minibüsü Sultangazi ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:13 Kaynak: DHA
Edinilen bilgiye göre Medet Arslanolgun, 34 JGR 15 plakalı servis minibüsü ile seyir halindeyken Sultangazi ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcu bulunmayan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de devrilen minibüsü kaldırmak için olay yerine İBB'ye ait vinç çağırdı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç devrilen minibüsü kaldırmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, devrilen minibüs ise bulunduğu yerden kaldırılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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