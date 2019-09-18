Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)
1 saat önce
TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi.
TEM Otoyolu Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa
mevkii Ankara
istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
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