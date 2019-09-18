Son Dakika Haberleri: Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)
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Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1), System.String[]
TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.


- İstanbul
TEM Otoyolu, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
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