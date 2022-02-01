Üye Girişi
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

01.02.2022 08:27
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yanan otomobilin sürücüsü yangını fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekti. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00: 45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hareket halinde olan 34 KT 2640 plakalı otomobilde çıktı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek terk etti. Duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik amaçlı 1 şeridi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil içerisinde bulunan sürücü yangından etkilenmezken otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/ İHA)

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
08:04 "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi! Gittiği evde kan döktü: Eski eş ve ailesi yaralı!
08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm
07:47 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:42 Son Dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 08:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement