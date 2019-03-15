Tem Otoyolu'nda Şüpheli Paket Alarmı (1)
25 dakika önce
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Sarıyer TEM Otoyolu
Seyrantepe Mevkii Edirne
İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Kapatılan yol
-Araçlarından inen vatandaşlar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:05 Kaynak: DHA
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