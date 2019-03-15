Tem Otoyolu'nda Şüpheli Paket Alarmı (2)
1 saat önce
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Sarıyer TEM Otoyolu
Seyrantepe Mevkii Edirne
İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden bir tanesi fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli paketin incelenmesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Kapatılan yol
-Araçlarından inen vatandaşlar
-Ekiplerin görüntüsü
-Yeşillik alandaki polisler
-Bomba imha uzmanları
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:36 Kaynak: DHA
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