Tem Otoyolu'nda Şüpheli Paket Alarmı (3)
1 saat önce
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paketnedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu
Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paketnedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne
istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: DHA
TEM'de Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)
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