Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı - Son Dakika
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Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı

09.07.2023 17:38

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde çarptığı arızalı araçla yaşadığı maddi hasarlı kazayı fotoğrafladığı esnada kargo aracının çarptığı 38 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde çarptığı aracın fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu'nda sürücünün feci ölümü -Fotoğraflama yaparken kargo aracı çarptı

DURAN ARAÇLA ÇARPIŞTI

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, arıza yaptığı iddia edilen hafif ticari araç otoyolda durdu. O esnada arkasından gelen Şenol Şen idaresindeki 41 H 8448 plakalı otomobil, duran araca çarptı.

TEM Otoyolu'nda sürücünün feci ölümü -Fotoğraflama yaparken kargo aracı çarptı

FOTOĞRAF ÇEKERKEN KARGO ARACI ÇARPTI

Kaza sonrası 41 H 8448 plakalı otomobilin sürücüsü Şen, araçtan indi. Şen yaşanan maddi hasarlı kazayı fotoğrafladığı esnada arkadan gelen Mesut Geliç yönetimindeki 34 GAF 301 plakalı kargo aracı, kazayı fark etmeyerek 41 H 8448 otomobile ve sürücü Şen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şen ağır şekilde yaralandı. Çarpma sonucu devrilen kargo aracının şoförü Geliç ise hafif şekilde yaralandı.

TEM Otoyolu'nda sürücünün feci ölümü -Fotoğraflama yaparken kargo aracı çarptı

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemen ameliyata alınan otomobil sürücüsü Şenol Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nda sürücünün feci ölümü -Fotoğraflama yaparken kargo aracı çarptı
Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Seyrantepe, Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı - Son Dakika
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