Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde çarptığı aracın fotoğraflarını çeken 38 yaşındaki adama kargo aracı çarptı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DURAN ARAÇLA ÇARPIŞTI

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, arıza yaptığı iddia edilen hafif ticari araç otoyolda durdu. O esnada arkasından gelen Şenol Şen idaresindeki 41 H 8448 plakalı otomobil, duran araca çarptı.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN KARGO ARACI ÇARPTI

Kaza sonrası 41 H 8448 plakalı otomobilin sürücüsü Şen, araçtan indi. Şen yaşanan maddi hasarlı kazayı fotoğrafladığı esnada arkadan gelen Mesut Geliç yönetimindeki 34 GAF 301 plakalı kargo aracı, kazayı fark etmeyerek 41 H 8448 otomobile ve sürücü Şen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şen ağır şekilde yaralandı. Çarpma sonucu devrilen kargo aracının şoförü Geliç ise hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemen ameliyata alınan otomobil sürücüsü Şenol Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.