TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

29.01.2021 14:48

TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu. Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçaklığı' suçundan işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı
TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı
TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı
TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

TEM Otoyolu, Kocaeli, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı - Son Dakika


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