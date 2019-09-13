Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
Son Dakika Güncel Haber

TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda tanker devrildi, System.String[]

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu. Şu anda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tankerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

TEM Otoyolu, Altınşehir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
flash! Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı: 83'ü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]