Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
Son Dakika Güncel Haber

TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

2 saat önce

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu Edirne istikametinde yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu'nda tanker devrildi, System.String[]

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu Edirne istikametinde yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir tanker, Altınşehir Viyadüğü'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne yönüne uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı tankerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Altınşehir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
flash! Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]