TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu Edirne istikametinde yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir tanker, Altınşehir Viyadüğü'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne yönüne uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı tankerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.