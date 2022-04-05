Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü

05.04.2022 23:03

Gelen son dakika haberine göre TEM'de tır devrildi: 1 ölü TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

TEM'de tır devrildi: 1 ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alanda devrildi. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü
Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü
Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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