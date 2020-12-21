TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; 1 yaralı - Son Dakika

Ankara istikametinde seyir halindeki TIR henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, TIR olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza TEM Otoyolu, Ankara istikametinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 EF 859 plakalı dorsesi olmayan TIR'ın sürücüsü Bağcılar mevkii, Mahmutbey Viyadüğü'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası sürücü yaraladı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri devrilen TIR'ı kaldırmak için olay yerine vinç çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen İBB'ye ait vinç dorsesi olmayan TIR'ı kaldırarak bulunduğu yerden çekti. Ekiplerin temizlenmesinin ardından yol tamamen araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul