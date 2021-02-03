TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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TEM Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında kontrolden çıkan bir tır devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada tırın hız kadranının 20 km'de takıldığı görülürken, kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar istikametinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak için girdiği virajda Mustafa K. idaresindeki 27 HG 099 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada tır sürücüsü Mustafa K. ile araç içerisinde bulunan İbrahim Halil C., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yan yatarak bariyerlere giren tır içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki bir şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bariyerlere çarpan tırın hız kadranının 20 km'de takıldığı görüldü.

Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, virajı alamayarak yol kenarına devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)