- TEM Otoyolu'nda tır devrildi trafik felç oldu
İSTANBUL - TEM Otoyolu Kemerburgaz ayrımında sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Olay saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'ndan Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı. Yasin Ceylan
yönetimindeki 34 KC 5649 plakalı sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun taşıdığı sıcak asfalt yola saçılırken, sürücü ise aracın içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracın dışına çıkan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Kaza sonrası trafik felç oldu
Olay yerine gelen polis ekipleri yolun Ankara
istikametini dubalarla kapatarak çevre güvenliğini sağladı. Kaza alanına haber verilmesi üzerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi(İBB
)'ye ait çekici ve iş makineleri getirildi. Önce kamyonun yükünü boşaltan ekipler, ardından da kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.