TEM Otoyolu'nda tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı

6 saat önce

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarptı, ardından toprak alana sürüklendi.

TEM Otoyolu'nda tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı, System.String[]

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarptı, ardından toprak alana sürüklendi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 CZN 41 plakalı tırın sürücüsü Rüstem Kemaloğlu, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak, yol kenarında bulunan toprak alana sürüklendi. Sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından tırdan çıkarılarak, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tırın çevresinde önlemi aldı.


Karayolları ekibi de tırı olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çalışmalar devam ediyor.


"Rüzgar benim belimi kırdı araba makasladı"


Rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen tır sürücüsü Rüstem Kemaloğlu "Rüzgar çok etkiliydi. 60, 70 kilometre hızla gidiyordum. Vitesimi küçültmeye başladım. Rüzgar benim belimi kırdı araba makasladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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