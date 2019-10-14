TEM Otoyolu'nda tır yangını
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TEM Otoyolu'nda tır yangınıBOLU - Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu'nda tır yangını
BOLU - Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunun Ankara istikameti Köroğlu mevkiinde hareket halindeki tır yanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışıyor.
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