Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda tır yangını
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda tır yangını

TEM Otoyolu'nda tır yangını

16 dakika önce

TEM Otoyolu'nda tır yangınıBOLU - Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.

TEM Otoyolu'nda tır yangını

BOLU - Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunun Ankara istikameti Köroğlu mevkiinde hareket halindeki tır yanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışıyor.

TEM Otoyolu'nda tır yangını

TEM Otoyolu, Köroğlu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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