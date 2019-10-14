TEM Otoyolu'nda tır yanıyor
1 saat önce
Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Bolu Tem Otoyolu Köroğlu mevkiinde seyir halindeki bir tır yanmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Köroğlu mevkiinde seyir halindeki tır yanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. - BOLU
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