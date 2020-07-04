TEM OTOYOLU'NDA TOPRAK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: YOL ULAŞIMA KAPANDI - 1 - Son Dakika

ESENYURT'ta TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi. Olayda, Hadımköy- Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.