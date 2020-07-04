TEM OTOYOLU'NDA TOPRAK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ YOL ULAŞIMA KAPANDI - 1 - Son Dakika
TEM OTOYOLU'NDA TOPRAK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ YOL ULAŞIMA KAPANDI - 1
ESENYURT'ta TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi.
ESENYURT'ta TEM OtoyoluHadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi. Olayda, Hadımköy- Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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4.07.2020 07:38:23. #1.13#
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