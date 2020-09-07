TEM Otoyolu'nda trafiği kitleyen intihar girişimi... 1 saat sonunda ikna oldu - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda trafiği kitleyen intihar girişimi... 1 saat sonunda ikna oldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda trafiği kitleyen intihar girişimi... 1 saat sonunda ikna oldu, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kişi ikna edilirken trafik akışı normale döndü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir kişi aracını durdurarak köprü korkuluklarına çıktı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken ihbar  üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından korkuluklara çıkan kişi ikna edilerek indirildi. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.


- İstanbul

Fatih Sultan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda trafiği kitleyen intihar girişimi... 1 saat sonunda ikna oldu - Son Dakika

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