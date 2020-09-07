Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kişi ikna edilirken trafik akışı normale döndü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir kişi aracını durdurarak köprü korkuluklarına çıktı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından korkuluklara çıkan kişi ikna edilerek indirildi. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TEM OTOYOLU'NDA TRAFİĞİ KİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ... 1 SAAT SONUNDA İKNA OLDU - Son Dakika