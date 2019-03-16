Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

18 dakika önce

Bağcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Bağcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres mevkisinde, Ertan Eryılmaz yönetimindeki 34 TG 5770 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra 10 ED 115 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Bağcılar, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 02:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]