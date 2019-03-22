Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

4 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Sultangazi yol ayrımı civarında seyir halindeki minibüs başka bir minibüse arkadan çarptı.

Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Sultangazi yol ayrımı civarında seyir halindeki minibüs başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazada öndeki minibüs devrilirken, içindeki 4 kişi yaralandı.

 

Kaza, Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden 34 LN 8592 plakalı minibüsü kullanan A.A, henüz belirlenemeyen bir kontrolü kaybederek, içinde 4 kişinin bulunduğu Mert Taha Kayhan'ın kullandığı 34 VE 4448 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası A.A.'nın kullandığı minibüs çarptığı yerde dururken, Mert Taha Kayhan'ın kullandığı minibüs devrildi. Kazada, Kayhan ile birlikte devrilen minibüste bulunan Deniz Çakmak, Süleyman Çato ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yoldan geçen sürücüler hemen yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım kısa süreliğine iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazaya neden olan minibüs sürücüsü A. A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Devrilen minibüs ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Çilesini Azaltacak Olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Son Hali Havadan Görüntülendi Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma: Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 08:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]