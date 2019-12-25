TEM Otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi

6 saat önce

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Mevki'nde yaya üst geçidine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu.

TEM Otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi, System.String[]
TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Mevki'nde  yaya üst geçidine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken,  yol Ankara istikametinde yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.

Olay öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallelerini birbirine bağlayan Paşa Çayırı yaya üst geçidine çıkan M.T. intihar girişiminde bulundu.  Adamı gören vatandaşlar durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

TRAFİK DURDURULDU

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. itfaiye ekipleri de atlama ihtimali üzerine aşağıda şişme yatak açtı. Ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen M.T. müzakereci polis tarafından ikna edildi. Bu sırada ise TEM Otoyolu Ankara istikametine yaklaşık 20 dakika durduruldu.  İkna edilen adam itfaiye sepetine alınarak aşağı indirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  İntihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:37 Kaynak: DHA
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