Tem Otoyolu'nda Yaşanan Kaza Sonrası Oluşan Trafik Havadan Görüntülendi
33 dakika önce
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptığı kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptığı kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu Edirne
istikameti Hasdal
Viyadüğü girişinde 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaza nedeniyle Seyrantepe'ye kadar trafik oluştu. Trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların güçlükle ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:12 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi! KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlıyor
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Yeni Ordu Stadı Yeni Sezonda Hizmete Girecek