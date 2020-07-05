TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ölü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ölü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metro Turizme ait MAN marka yolcu otobüsü Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden ötürü devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:52 Kaynak: İHA
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