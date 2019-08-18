TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı varDÜZCE - TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

DÜZCE - TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir haline olan bir şehirler arası yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsüne bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yaralıların olduğu kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, kaza nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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