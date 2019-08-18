Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı varDÜZCE - Düzce TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
DÜZCE - Düzce TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir haline olan bir şehirler arası yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yaralıların olduğu kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, kaza nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu, Ankara, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:32:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]