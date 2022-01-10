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TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışınca hayatından oldu - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışınca hayatından oldu

10.01.2022 00:33

TEM Otoyolu Bağcılar-Aksaray istikametinde seyir halinde olan otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrulan olay yerinde yaya hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Bağcılar - Aksaray istikametinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bağcılar - Aksaray yönünde seyir halinde olan 34 GJ 1315 plakalı otomobil, otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan erkek bir yayaya çarptı.

ŞAHSIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yaya, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araç sürücüsü ise kaza sonrası polis ekiplerine ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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TEM Otoyolu, Bağcılar, Otomobil, Aksaray, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışınca hayatından oldu - Son Dakika


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