TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

11.04.2022 07:16

BAĞCILAR'da TEM Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

BAĞCILAR'da TEM Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi. TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI
TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI
TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

YORUMLAR
500
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Domenec Torrent'ten derbi sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 07:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement