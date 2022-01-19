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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı

19.01.2022 08:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza Tarsus Pozantı Tem otoyolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre N.Y.'nın kullandığı 34 VJ 3663 çekici plakalı tanker, iddiaya göre yağışlı havada önünde seyreden N.K'nın kullandığı 34 FC 4326 çekici plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerin kupa bölümü büyük hasar aldı.

Kaza anında yola savrulan araç parçalarına İ.Ü.'nün kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobil çarparak zarar gördü.

Olay anında aynı yönde seyreden İ.Ö.'nün kullandığı 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü, kaza yapan 34 VJ 3663 plakalı tankere arkadan çarptı.

Zincirleme kaza neticesinde, birçoğu otobüs içinde yer alan yolcular olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, trafik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın-İHA)

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı

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TEM Otoyolu, Tarsus, Mersin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı - Son Dakika
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