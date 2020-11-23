Son dakika haberi: TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobile önce kamyon sonra arazi aracı çarptı

Kazada yaralanan çocuklarına "Ben buradayım babacım, korkmana gerek yok"

DÜZCE - Düzce TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobile önce kamyon ardından arazi aracı çarptı. Kazada 1'i ağır 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Düzce TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hıdır Bakır idaresindeki 34 PB 1739 plakalı Citröen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Cumali Öztürk idaresindeki 06 BIR 110 plakalı Iveco marka kamyon ve Şafak Karaer idaresindeki 34 DKU 991 plakalı Dacia marka arazi aracı çarptı. Zincirleme kaza sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Hıdır Bakır'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Diğer araçta bulunan Zeynep Karaer, Yasincan Karaer, Taha Karaer ve Zübeyde Akın'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Savaş alanına dönen kaza yerinde emniyet ekipleri ve Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için temizlik çalışma gerçekleştirdi.

"Ben buradayım babacım korkmana gerek yok"

Kazada yaralanan çocukların babası Şafak Karaer, çocuklarını teskin etmeye çalışarak "Ben buradayım babacım, korkmanıza gerek yok. Annende burada bende geleceğim" dedi. TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat tek şeritten verilirken, araçların alandan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.