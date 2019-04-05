Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

1 saat önce

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. 

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Gültepe rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobile arkadan gelen Emrah Hüyüktepe idaresindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet ve Serhat Çakır idaresindeki 34 AG 6955 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobiller ise yolun ortasına savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonetten çıkan sürücü Emrah Hüyüktepe ve yanındaki Yasin Türkaslan ile otomobil sürücüsü Serdar Kutluata'nın kızı 9 yaşındaki Aysima Hayal Kutluata'ya ve Serhat Çakır'ın eşi Emine Çakır'a müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:38 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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