Tem Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
1 saat önce
İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
İZMİT'te, TEM Otoyolu
geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Gültepe
rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametinde giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobile arkadan gelen Emrah
Hüyüktepe idaresindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet ve Serhat Çakır
idaresindeki 34 AG 6955 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobiller ise yolun ortasına savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonetten çıkan sürücü Emrah Hüyüktepe ve yanındaki Yasin Türkaslan ile otomobil sürücüsü Serdar Kutluata'nın kızı 9 yaşındaki Aysima Hayal Kutluata'ya ve Serhat Çakır'ın eşi Emine Çakır
'a müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:38 Kaynak: DHA
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