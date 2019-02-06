Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisi Samandıra istikametinde, bir kamyona, arkasından gelerek duramayan bir tır ile 4 araç çarptı.

Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nda trafik bir süre yoğunlaştı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada, kazaya kamyonun önünde seyreden bir tırın aniden durmasının yol açtığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Samandıra, Sultanbeyli, Güncel
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