Tem otoyolu'nda zincirleme trafik kazası biri ağır 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tem otoyolu'nda zincirleme trafik kazası biri ağır 7 yaralı - Son Dakika

Tem otoyolu'nda zincirleme trafik kazası biri ağır 7 yaralı

20 dakika önce

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası Biri ağır 7 yaralı (1)YOĞUN kar yağışının yaşandığı Bolu'da TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası Biri ağır 7 yaralı (1)

YOĞUN kar yağışının yaşandığı Bolu'da TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, biri ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bolu'daki hastanelere sevk edilirken, kaza sırasında otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kar yağışının sürdüğü kentte, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Tem otoyolu'nda zincirleme trafik kazası biri ağır 7 yaralı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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