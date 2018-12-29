Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası...hafriyat Kamyonu Yan Yattı

Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası...hafriyat Kamyonu Yan Yattı

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası...Hafriyat kamyonu yan yattıİSTANBUL - TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası...Hafriyat kamyonu yan yattı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:02 Kaynak: İHA

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