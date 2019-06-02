Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi
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TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi

49 dakika önce

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği durma noktasına geldiKOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi
KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerde durma noktasında geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Trafiğin sabah saatlerine doğru rahatlaması beklenirken, TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, Genel
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