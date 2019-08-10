Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

57 dakika önce

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendiKOCAELİ - Kurban Bayramı'nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi
KOCAELİ - Kurban Bayramı'nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu'nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu.
Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği yoğunluğu arttı. Otoyolun İzmit geçişinde trafik ara ara durma noktasına gelirken, D100 Karayolu Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı
Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 04:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]