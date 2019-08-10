Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği normale döndü
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TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği normale döndü

34 dakika önce

Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan bayram trafiği normale döndü.

TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği normale döndü, System.String[]
Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan bayram trafiği normale döndü.

TEM Otoyolu'nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile dün itibari ile başlayan yoğunluk normale döndü. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün öğlen saatleri itibari ile TEM Otoyolu'nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu.

Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği dün gece saatlerinde durma noktasına geldi

Otoyolun İzmit geçişinde gece saatlerinde başlayan yoğunluk, sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde ara ara devam eden TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Akşam saatlerde trafik yoğunluğunun artması beklenirken, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Ankara istikametindeki trafiğin tamamen normale dönmesi tahmin ediliyor. - KOCAELİ
TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
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