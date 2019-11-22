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TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü
7 saat önce
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü. Görenleri hayrete düşüren kazada 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
(İzzet Aydın/İHA)
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