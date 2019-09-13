Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'ndaki tanker kazası E-5'i de etkiledi
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TEM Otoyolu'ndaki tanker kazası E-5'i de etkiledi

1 saat önce

TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 karayolundaki trafiği de etkiledi.

TEM Otoyolu'ndaki tanker kazası E-5'i de etkiledi, System.String[]

TEM Otoyolu Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 karayolundaki trafiği de etkiledi. Kazanın etkisiyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.


TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle Mahmutbey'de ve E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gidecek yolcular kaza nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
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