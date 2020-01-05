TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA... ANNE VE BEBEĞİ HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA... ANNE VE BEBEĞİ HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU - Son Dakika

TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA... ANNE VE BEBEĞİ HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU

7 saat önce

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA... ANNE VE BEBEĞİ HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU, System.String[]

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIP 160 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da 34 BYF 262 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen 34 CIP 160 plakalı otomobile de aynı istikamette seyir halinde olan 35 HA 4228 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme trafik kazası meydana geldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk olarak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve bebeğe ardından hafif yaralı olan 2 kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

ANİ ŞERİT DEĞİŞTİREREK BARİYERLERE ÇARPTI

Kazaya neden olan sürücünün önce bariyerlere ardından kendisine vurduğunu iddia eden kazazede,"TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Önümüz açık, yol boştu. Kırmızı araç sağ şeritte ilerimizde devam ediyordu. Sola doğru şerit değiştirmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan önümüze doğru geldi, sol taraftaki bariyerlere çarpacağını hissettiğim anda sağ şeride geçtim ancak araç bariyerlere çarptı ve sekerek bana vurdu. Arkadan gelen siyah araçta bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans içindeki anne ve bebeğinden detay

-Kaza karışan otomobillerden detay

-Kazazedeyle röportaj

-Oluşan trafikten detay

-Genel detaylar


- Yazar
TEM Otoyolu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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